L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno delle recenti partite della Viola di Palladino e di alcuni singoli della rosa. Queste le sue parole: "Per il momento la Fiorentina sta legittimando il posto in classifica, poi ci sarà da vedere come si comporterà contro le big del campionato.

Comuzzo? Sta bruciando le tappe, è ancora molto giovane. Serve equilibrio nei giudizi e non affrettarli. Godiamoci il suo momento. Kouamé? C'è un motivo se tutti gli allenatori che sono passati da Firenze lo hanno tenuto. Può giocare in più ruoli e non fa storie se non gioca. E' un calciatore che fa bene allo spogliatoio e al gruppo".