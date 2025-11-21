Dalla costosa richiesta di Pioli alla fiducia di Vanoli: Sohm vuole prendersi la Fiorentina... e il Mondiale

Simon Sohm era arrivato alla Fiorentina in estate, dopo una trattativa che aveva visto sborsare nelle casse del Parma una cifra intorno ai 15 milioni di euro più uno di bonus. Mica poco per un centrocampista. La richiesta di Pioli, però, era stata chiara e la società viola ha voluto accontentare l'ex tecnico viola.

Il suo inizio di stagione non è stato facile però. Arrivato a dare struttura al centro del campo, con Pioli si è dimostrato più abile nello scatto e nella corsa che nell'agire da frangiflutti in mezzo al campo. E c'è chi pensava fosse arrivato a Firenze proprio per quello. Se poi ci mettiamo una Fiorentina che non gira per niente... Un fraintendimento tattico che, in queste prime partite dell'anno , è stato la sua croce.

Ma Vanoli sembra avergli dato fin da subito fiducia, facendolo perno del suo reparto centrale. Nel mirino adesso c'è la Juventus, ma ancora più in fondo c'è il sogno Mondiale cullato con la sua Svizzera. Vanoli cerca dinamismo e intensità. Quelle caratteristiche sono la forza principale di Sohm, che cerca riscatto dopo un inizio no. Lo scrive Il Corriere dello Sport.