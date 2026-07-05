Vagnati: "Grosso scelta di livello della Fiorentina. Vanoli? Quello che è successo fa parte del calcio"

L'ex dt del Torino Davide Vagnati ha parlato a margine di un evento a Forte dei Marmi dedicato al Meyer di Firenze, intervenendo anche sul tema Fiorentina.

Le sue parole

"Grosso? Ha già fatto un'esperienza importante, è tanti anni che lavora, ha fatto un'esperienza importante al Sassuolo, ha idee propositive e bisogna farlo per vincere. La Fiorentina ha fatto una scelta di livello".

Su Vanoli

"Inizio ad avere i capelli bianchi anche io (ride, ndr). Era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, quello che è successo fa parte del calcio"