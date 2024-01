Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha commentato il pareggio ottenuto dalla squadra contro l'Udinese: “Siamo partiti sottotono nel primo tempo, però poi siamo venuti fuori e siamo riusciti a recuperare la gara due volte: bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto stavolta”.

“Peccato per il palo”

E poi: “I giocatori dell'Udinese hanno concetti ben chiari e quando recuperano palla hanno una qualità e una forza nelle ripartenze importante. E' una squadra che è in salute e con giocatori che sono entrati in fiducia. Poi peccato per il palo di Bonaventura, è stata una questione di qualche centimetro”.

“Faraoni una garanzia”

Su Faraoni: "L'acquisto di Davide è una garanzia, è un giocatore che conosce la Serie A dove ha giocato ad alti livelli. Oltre ad essere esperto ha anche molto qualità. Un esordio da circoletto rosso il suo".

Infine sulla Supercoppa: “E' da un paio di anni che siamo nel loop giochi, riposi, ti alleni, rigiochi. Bisogna onorare questa competizione e cercare di arrivare fino in fondo”.