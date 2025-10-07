Decano dei dirigenti sportivi e umbro di Marsciano come Antognoni, nella sua carriera di dirigente calcistico, Walter Sabatini ha lavorato per diversi club importanti (Lazio e Roma su tutte). Intervistato dal Corriere Fiorentino ha parlato del momento della Fiorentina.

“Bene confermare tutti”

“Se ha fatto bene Commisso a confermare tutti? Assolutamente sì. Quando si è in difficoltà non bisogna solo ascoltare la sirena ululante delle polemiche. Conosco Pioli e so bene quanto sia un tecnico affidabile”.

“Pradè non è da forche caudine”

Su Pradè: “Ha fatto un mercato opulento e a gennaio potrà aggiungere un altro paio di acquisti. È normale cercare un colpevole ma non credo debba passare sotto le forche caudine”.

“La distanzasi fa sentire ma…”

Su Commisso e la sua lontananza dalla squadra: “La distanza fisica è ovvio che si faccia sentire, per esperienza però dico che una proprietà come quella viola è un valore aggiunto. Almeno rispetto ai fondi che comandano il calcio e che rendono immateriale il nostro mondo”.