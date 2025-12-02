L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Toscana TV, concentrandosi su vari argomenti di casa Fiorentina, spaziando tra singoli della rosa viola e la situazione complessiva della squadra di Vanoli.

‘Il centrocampo viola è dannoso’

“Non ho visto un’Atalanta spumeggiante, una squadra molto sicura di sé, con una rosa molto forte, che negli ultimi anni ha investito grandi cifre. Il primo tempo della Fiorentina non è stato neanche male, così come la seconda parte della ripresa. Fagioli è stato drammatico, la squadra ha miliardi di problemi dentro e fuori dal campo ma il centrocampo della Fiorentina è dannoso per la fase offensiva e stradannoso per la fase difensiva. Non si gioca mai in verticale, gli esterni non esistono più. Kean? Può essere discusso, non ha fatto una grande gara, ma in una situazione come questa… La Fiorentina è vuota a livello di riferimenti, sempre a rincorrere”.

‘Con chi parla Vanoli? I dirigenti non sanno da dove iniziare’

“Serve una figura trainante nel centro sportivo viola, come Cesare Prandelli, culturalmente preparata ed esperta sul campo. È la persona perfetta, di enorme spessore umano, come supervisore al Viola Park, per fare il Claudio Ranieri di Firenze. I giocatori arrivano ad allenarsi e troverebbero una figura pronta a consigliarli tutti i giorni. I dirigenti viola non sanno nemmeno da dove iniziare, non l’hanno mai fatto, non hanno mai vissuto certe cose. Con chi parla Vanoli la mattina? Serve discutere, condividere, risolvere i problemi”.

Infine un retroscena: “Palladino stava per tornare anche ora alla Fiorentina, ha chiesto cose specifiche che non gli sono state consentite, la squadra voleva lui. Quando si dimise disse a Ferrari: ‘siamo ad un punto di non ritorno'”.