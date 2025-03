Un destino sulla graticola, come d'altronde è inevitabile per chi non porta a casa risultati con continuità: è il destino di Raffaele Palladino che dopo il k.o. di Atene e gli recenti tentennamenti si gioca un bel pezzo di proprio futuro nella ‘sua’ Napoli. A lui e alla Fiorentina serve disperatamente un risultato anche per allontanare le solite scomode voci sui vari Tudor e Aquilani, uniche opzioni praticabili in caso di eventuale esonero.

E per non vanificare una prima parte di stagione in cui la Fiorentina si è costruita il bottino per poter collezionare i “record” a cui fa spesso riferimento il tecnico: quello dei punti alla 27esima giornata ma anche dei gol subiti. Entrambi trend in peggioramento.