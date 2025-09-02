Ndour: "Baldini ci ha spiegato che con la giusta testa possiamo battere anche il Real Madrid. Le Olimpiadi? Sarebbe bello tornarci"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha parlato dal ritiro dell'Italia U21 a Sky Sport, intervenendo sul nuovo tecnico degli azzurrini Silvio Baldini.

Le parole di Ndour su Baldini

"Stamattina ci ha fatto dei discorsi molto profondi raccontandoci della sua infanzia, ci ha detto che è la testa che comanda tutto. Ci ha spiegato che col giusto atteggiamento possiamo battere anche il Real Madrid".

Idoli e Olimpiadi

"Il mio idolo? Da piccolo ero un grande fan di Balotelli, ricordo bene la sua iconica esultanza con la Germania. Europeo trampolino per le Olimpiadi? Manca da tanto tempo a questa competizione seguita da tutto il mondo. Arrivarci significherebbe aver fatto un bel percorso all'Europeo, quindi sarebbero tutte belle cose".