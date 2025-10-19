La probabile formazione della Fiorentina: Kean ce la fa, ma la sorpresa potrebbe essere il suo compagno. Fagioli...

Si avvicina la sfida tra Milan e Fiorentina in programma stasera a San Siro, con fischio d'inizio alle 20:45. Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista dell'importante gara con i rossoneri, con diversi dubbi che si sono rincorsi nelle scorse ore.

Le scelte di Pioli

Il più importante riguarda Moise Kean, che sta bene e dovrebbe partire dal primo minuto. Al suo fianco, però e a sorpresa, potrebbe esserci Jacopo Fazzini, con Gudmundsson in panchina. Possibile maglia da titolare anche per Fagioli, nel ruolo di mezzala insieme a Mandragora. Nicolussi in regia. Dodo e Gosens confermati sulle corsie laterali. In difesa il trio composto da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri.

La probabile formazione

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean