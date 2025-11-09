Un giovane della Fiorentina si sta facendo notare in Spagna. La "rinascita" di Amatucci

In Spagna c’è un talento nostrano che sta facendo parlare di sé. Il suo nome è Lorenzo Amatucci, classe 2004, nato ad Arezzo e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

La rinascita di Amatucci

Oggi è il regista del Las Palmas, in Liga 2, diventando un punto di riferimento nella squadra di Luis García Fernández.

Arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina, Amatucci si è imposto con personalità, fino a diventare uno dei giocatori più impiegati in rosa, secondo solo a Loiodice e al portiere Horkas. Dopo due esperienze in Serie B con Ternana e Salernitana, ha scelto la Spagna, nonostante l’interesse di diversi club italiani. Una scelta coraggiosa, che sta già dando i suoi frutti.

Un po' di numeri

Le statistiche raccontano il suo impatto: nessuno nel Las Palmas ha vinto più duelli di lui (117), è primo per passaggi in profondità (8) e intercettazioni (55). In tutta la Liga 2 è il miglior regista per passaggi riusciti (426) e secondo per palloni recuperati (100). Solo un giocatore del campionato ha completato più dribbling.

Futuro in Azzurro?

Il CT dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, lo sta già osservando da vicino, pronto a inserirlo nel nuovo corso azzurro. Intanto, con il Las Palmas quarto in classifica e in piena lotta per la promozione, Amatucci continua a imporsi come una delle rivelazioni più interessanti del calcio italiano all’estero.