… vuol dire che chi davvero dovrebbe fare la differenza e incidere sulla stagione della Fiorentina sta latitando e che gli orizzonti per Pioli e soci si annuvolano. Dal giovedì di coppa ne è uscito rinfrancato quasi solo Ndour (oltre a Piccoli) che addirittura per La Nazione si propone come “imprescindibile”. Al momento però solo per la Conference perché in campionato è un non pervenuto come gli altri.

L'ex Psg ha lanciato però una sorta di candidatura, magari non per la Roma, ma almeno per rientrare nelle rotazioni. Il problema sarà il passo monocorde e una fluidità a dir poco legnosa nei movimenti, che a livello di Serie A poi si paga. Ma certo se in questa squadra chi davvero avrebbe talento per determinare è ingrigito e intristito, il prosieguo sarà molto peggio che legnoso.