Sei anni, undici reti e... quasi quattro milioni risparmiati. L'addio-agonia di Kouame dopo quel paradossale rinnovo

Era ormai da almeno un paio d'anni una delle zavorre principali del monte ingaggi della Fiorentina: colpa di chi sei anni fa lo aveva ricoperto d'oro, per poi ricoprirlo nuovamente d'oro anche un anno e mezzo fa, con un rinnovo tra l'assurdo e il paradossale. La società viola ieri è riuscita a liberarsi del pesante ingaggio di Christian Kouame, regalando di fatto il cartellino all'Aris Salonicco. L'ivoriano ormai presenziava solo a titolo di stipendiato infatti sulla realtà viola, essendo fuori dai piani di Vanoli ed essendo fallito anche l'ultimo, disperato, tentativo di riabilitarlo al ruolo.

Nel gennaio 2020 la Fiorentina, a suo tempo guidata sul mercato da Barone e Pradè, investì più di 15 milioni per un ragazzo con il crociato rotto e che dopo il rientro ha messo insieme appena undici reti in 155 presenze in viola. Nel mezzo un prestito annuale all'Anderlecht, con annesso rientro in pompa magna, e una mezza stagione ad Empoli. Kouame aveva un altro anno e mezzo di contratto, a poco meno di due milioni a stagione: sembrava prima destinato al Verona (affare poi saltato in extremis), prima dell'offerta dell'Aris. Nel complesso un risparmio al lordo di 3,6 milioni, come riporta il Corriere Fiorentino.