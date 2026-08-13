Pierozzi: "Rimango un tifoso della Fiorentina, ma voglio darle filo da torcere. Campagna acquisti incredibile dei viola"

Edoardo Pierozzi ha trascorso undici anni con la Fiorentina, tra le sue giovanili. Domani sarà di ritorno al Franchi col Benevento per affrontare i viola. Una partita speciale per il terzino destro classe 2001.

“È una partita che ho tanta voglia di giocare - ha detto Pierozzi a La Nazione - È una vita che non torno al Franchi e sarà bello farlo davanti alla mia famiglia. Per noi sarà un test importante, ma lo sarà anche per la Fiorentina”.

“Resto un tifoso viola”

“Rimango un tifoso della Fiorentina. Ho avuto meno possibilità di arrivare in prima squadra rispetto a mio fratello ma il Franchi per me significa tanto: voglio vivere questa partita con serenità, divertendomi”.

“Una Fiorentina incredibile”

Davanti a lui e alla sua squadra ci sarà una formazione viola profondamente rinnovata: “La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti incredibile - ha proseguito Pierozzi - Mastantuono e Atta sono giocatori super. La società sta costruendo una squadra giovane e bella: sarà stimolante confrontarsi con loro. Per noi è una partita importante anche perché è l'ultimo test prima del campionato. Quando affronti una squadra di categoria superiore vuoi dimostrare il tuo valore. Daremo filo da torcere alla Fiorentina”.