Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai canali ufficiali del club, al termine dell'allenamento a porte aperte di oggi: “Bellissimo allenarsi qui e festeggiare insieme ai tifosi. Non ci aspettavamo tutta questa gente, è anche un modo speciale per farsi gli auguri. Ci sono energia positiva ed entusiasmo, siamo tutti contenti”.

“A Torino grande reazione, ora recuperiamo energie. Contro il Napoli per fare risultato”

Sul gol e sulla gara contro la Juventus: “Grande prestazione, siamo usciti con un punto ma conta la reazione. Ripeto, quest'anno è un grande gruppo di grandissimi uomini. In campo c'è la dimostrazione di come non molliamo mai, fino al novantesimo. Adesso puntiamo a recuperare energie, ne abbiamo spese tante domenica. Napoli? Vogliamo fare risultato, in casa davanti alla nostra gente. Sappiamo quanto sia forte l'avversario”.

“Quarta si merita gli applausi, sicuramente rimarrà nel cuore di Firenze”

Sul saluto a Martinez Quarta: “Il Chino è un grande, ha passato tanti anni qua ed è apprezzatissimo da Firenze. Mi sembrava giusto che si prendesse questo applauso, è un grandissimo professionista. Rimarrà sicuramente nel cuore dei tifosi viola, noi gli auguriamo il meglio”.