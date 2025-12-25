Viola in prestito: timidi segnali da Beltran, luci e ombre per Bianco e Moreno. La preziosa esperienza di Amatucci

Si è spostato al Levante Matias Moreno, a Valencia ma in maglia Levante. 12 presenze in stagione, 11 da titolare, senza mai offrire un rendimento particolarmente esaltante, per il classe 2003 scuola Belgrano, per il quale è stato fissato un diritto di riscatto molto alto: ben 15 milioni di euro. Un infortunio ha lasciato il segno sull’annata di Nicolas Valentini, oggi al Verona. Il difensore viola è stato ai box quasi due mesi, e adesso non ha la certezza di una maglia da titolare tra le fila scaligere.

Poche gioie per il Vikingo

In Spagna c'è anche Lucas Beltran, la cui avventura al Valencia non è cominciata nel migliore dei modi, anzi: sono serviti 3 mesi all’argentino per trovare le prime reti in Spagna. Il ‘Vikingo’ ha segnato prima in Liga e poi in Copa del Rey, riuscendo a finalizzare una crescita sul piano del rendimento. Nel prestito secco ai ‘Pipistrelli’ dell’attaccante della Fiorentina sono previsti specifici bonus per ogni gol segnato.

Amatucci strappa consensi

A caccia di spazio e continuità, Alessandro Bianco non le ha certo trovate in Grecia. 13 presenze per un totale di poco più di 700 minuti di gioco in stagione, appena 8 gare da titolare della quali una soltanto in campionato. 2 le reti segnate per il classe 2002, che finora però fatica. Chi invece non esce mai dal campo è Lorenzo Amatucci: al Las Palmas il classe 2004 toscano dirige le operazioni in mediana, e sta maturando un’esperienza preziosa. Gli isolani sono in piena lotta per la promozione e a fine stagione potranno decidere se riscattare il centrocampista della Fiorentina, che ha tuttavia l’arma dell’eventuale controriscatto.

Nzola prova a ritrovarsi, mentre Sottil…

A completare il reparto offensivo ecco altre pedine di proprietà gigliata: M’Bala Nzola e Riccardo Sottil. Il centravanti africano ha ritrovato un po’ di smalto al Pisa, del quale è titolare indiscusso e con cui ha segnato finora 3 gol. L’angolano, ora impegnato in Coppa D’Africa, ha però macchiato la sua recente storia pisana con un brutto fallo contro il Parma e conseguente squalifica di tre giornate. La sensazione è che sarà difficile rivederlo mai in viola. Calma piatta sul fronte Sottil: in prestito secco al Lecce, l’ala classe ’99 ha segnato 1 gol e fornito un assist ma fatica a trovare continuità di rendimento a buon livello, complici problemi muscolari e prove evanescenti. Soltanto 5 le gare da titolare per il prodotto del vivaio viola finora.