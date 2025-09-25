Zaniolo: "Spero di fare tanti gol con l'Udinese, qui finalmente sento la fiducia di tutti"

Questo pomeriggio durante la presentazione della nuova terza maglia dell’Udinese è tornato a parlare l’ex Roma e Fiorentina Nicolò Zaniolo. L’attaccante, oltre a sottolineare l’importanza del gol in Coppa Italia contro il Palermo, ha voluto sottolineare come in Friuli possa aver trovato il luogo giusto per lui. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il gol ed il passaggio del turno in Coppa Italia? È stata una bellissima serata a livello collettivo perché abbiamo passato il turno e ci siamo posti l'obiettivo di fare il meglio possibile in questa competizione. Mio figlio mi aveva chiesto di dedicargli il gol e sono stato felice di cogliere l'occasione. Appena la palla è entrata ho pensato subito a lui, la mia esultanza l'ha reso molto contento. Spero di farne molti così lo posso far felice ogni settimana”.

"Sto lavorando per tornare al top: non sono al 100% ma rispetto alla prima contro il Pisa.."

Ha parlato anche del suo periodo di adattamento ad Udine: “Ogni giorno lavoro molto, anche facendo doppi allenamenti. Sono felice di farlo perché a me piace lavorare, mi piace sentirmi bene con me stesso. Non sono ancora al 100%, ma dal mio esordio con il Pisa ad oggi la situazione è molto migliorata”.

“Sento tanta fiducia attorno a me, ed è molto importante per un giocatore”

Ha poi concluso: “Ringrazio i tifosi che erano presenti allo stadio contro il Palermo, mi ha fatto davvero molto piacere. Sentire la fiducia delle persone che si hanno attorno è fondamentale per un giocatore. È importante che i tifosi ci sostengano ogni settimana, perché quest'anno potremmo fare qualcosa di importante. Ci rimangono 34 finali, testa alla prossima con il Sassuolo".