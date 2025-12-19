Il destino di Vanoli è appeso a un sottile filo chiamato Udinese. La Fiorentina inizia già a guardarsi intorno?

Con la sconfitta a Losanna, arriva la conferma di un fatto tristemente reale: la Fiorentina, con Paolo Vanoli alla guida, praticamente non è cambiata affatto. Tolte un paio di prestazioni di orgoglio, resta davvero poco dell'impronta del tecnico sul rendimento della squadra.

Vanoli, un'ultima chance? Dipende da domenica

Potrebbe arrivare il secondo esonero della stagione, oppure le dimissioni: dipenderà molto da come andrà Fiorentina-Udinese, di domenica prossima. Il club viola sta già iniziando a guardarsi intorno per trovare un nuovo profilo?

E attenzione a… Davide Ancelotti

Davide Ancelotti (figlio di Carlo) ha interrotto i rapporti con il Botafogo e, adesso, cerca un'avventura in Europa. Secondo quanto riportato da AS, anche la Fiorentina è tra le opzioni per il suo futuro. Occhio anche alla suggestione Real Madrid o alla Real Sociedad, ma non è da escludere una permanenza in Sudamerica (Atletico Nacional e America sulle sue tracce).