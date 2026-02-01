Finisce a reti bianche il derby fra Como e Atalanta. Palladino salvato da un super Carnesecchi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
La sfida dal sapore europeo fra Atalanta e Como termina 0-0 dopo novante minuti dominati dagli uomini di Fabregas. La dea deve ringraziare un super Carnesecchi che al 97' para un rigore a Nico Paz.
La partita
La gara degli uomini di Palladino è compromessa già praticamente in partenza a causa dell'espulsione rimediata all'8' minuto dal giovane Ahanor. Da quel momento è un assedio del Como che però non riesce a sfondare il muro bergamasco, anche grazie ad una prestazione mostruosa di Carnesecchi. Il portiere atalantino colleziona una serie di parate impressionanti, tra cui il rigore parato al Nico Paz.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 52, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.