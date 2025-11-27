La probabile formazione della Fiorentina: Comuzzo ritrova la titolarità, scalpita Fazzini

Prima partita europea per Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Il turnover non mancherà, anche e soprattutto per preparare al meglio la cruciale (almeno per la classifica, ndr) sfida contro l'Atalanta di domenica in campionato.

Spazio a Comuzzo e Viti

Non cambierà il modulo: resta il 3-5-2. In porta torna De Gea, che aveva lasciato spazio a Martinelli contro il Mainz quando a sedere sulla panchina viola c'era Galloppa. Davanti a lui dovremmo vedere Comuzzo, Pablo Marì e Viti. Insomma, turno di riposo - almeno sulla carta - per capitan Ranieri e anche Pongracic.

Chance anche per Fazzini

Sulle fasce scatteranno Fortini e Parisi, che avranno un'altra chance per mettersi in mostra viste le condizioni fisiche non ottimali di Dodo e Gosens. In mezzo al campo Nicolussi Caviglia, intervenuto in conferenza stampa nella giornata di ieri; ai suoi lati Ndour e Fazzini. L'ex Empoli scalpita, così come Albert Gudmundsson, che agirà a sostegno di Dzeko.

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Gudmundsson, Dzeko. All.: Vanoli.