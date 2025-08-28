La richiesta del Venezia si è nettamente abbassata e adesso la Fiorentina prova a chiudere per Nicolussi Caviglia: i dettagli

Si stringe il cerchi attorno a Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista di proprietà del Venezia mai come adesso, a 4 giorni dalla fine del mercato, è stato vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Il centrocampista classe 2000 è stato tra i protagonisti dell’ultima stagione in laguna, e nonostante la retrocessione rappresenta uno dei giocatori più cercati della rosa arancioverde. Piace molto a Pioli tanto che nelle ultime settimane il tecnico ha spinto la dirigenza gigliata a fare all-in su di lui. E secondo Tuttomercatoweb adesso siamo molto vicini alla chiusura dell’operazione.

Fiorentina e Venezia al lavoro per Nicolussi Caviglia: i dettagli dell'operazione

Questo pomeriggio infatti il portale sportivo ha portato alla luce un particolare non indifferente: in queste ore è in programma un faccia a faccia tra i rappresentanti di Fiorentina e Venezia per provare a trovare la quadra economica e chiudere mettere la parola fine alla trattativa. L’oggetto della discussione è la formula del trasferimento: le parti stanno discutendo su un iniziale prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Si abbassano le richieste venete

Dopo le esose richieste iniziali del Venezia, che chiedeva una cifra attorno ai 12 milioni, i lagunari hanno definitivamente abbassato il tiro: secondo TMW l'operazione nel suo complessivo dovrebbe concludersi per una cifra compresa fra i 6 ed i 7 milioni di euro.