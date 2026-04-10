Riccardo Trevisani ha avuto modo di commentare la serata nera delle due italiane in campo ieri sera, quali Fiorentina e Bologna. Ecco il suo commento sui viola, raccolto durante il programma Fontana di Trevi, di Cronache di Spogliatoio.

Sulla Fiorentina (e sul Bologna)

“Ieri Fiorentina e Bologna hanno affrontato squadre più forti di loro, o almeno, sicuramente l'Aston Villa è più forte del Bologna. La Fiorentina ha l'organico, ma in questo momento manca il gioco e, probabilmente, anche l'allenatore, però non è peggiore complessivamente del Crystal Palace. La squadra di Glasner in Premier è quattordicesima: piuttosto è il Tottenham che sarebbe la Fiorentina d'Inghilterra, cioè un club che a inizio anno doveva andare in Europa, ma che oggi lotta per non retrocedere”.

"Ad oggi la Fiorentina è peggio del Crystal Palace, molto peggio, ma sulla carta e per come era stata costruita la rosa, a inizio anno uno si immaginava i Viola sesti, settimi, mentre il Palace lo immaginavi esattamente dove oggi lo vedi, a metà classifica. Sicuramente la Fiorentina è meglio di dodici squadre in Serie A, ma non si vede, così come il Tottenham è meglio di quindici squadre della Premier ma sta scendendo in Championship".