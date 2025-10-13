Polverosi: "Il caso Gudmundsson un paradosso, una metamorfosi da studiare. Pioli ne ha estremo bisogno"

Il noto giornalista Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, cerca di dare una spiegazione alle buone prestazioni che molti giocatori della Fiorentina offrono con le loro nazionali, ma non con la maglia viola.

Un freno in maglia viola

“C’è di sicuro qualcosa che li frena, un tappo, un bouchon come dicono i francesi, quando giocano con la Fiorentina - Scrive Polverosi - E se Kean, anche quando non segnava a Firenze, era comunque il solito combattente, il caso di Gudmundsson sfiora il paradosso”.

Il caso Gudmundsson

Polverosi continua analizzando nel dettagli la strana stagione dell'islandese: “Un fantasma nella Fiorentina, un protagonista nell’Islanda. Una metamorfosi da studiare, da capire e soprattutto da risolvere perché di un giocatore come lui Pioli ne ha estremo bisogno”.