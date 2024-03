Nel suo editoriale per Tmw, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato del possibile futuro di Sarri:

"Dopo aver allenato club come Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio ora il nodo della questione è capire che tipo di progetto vorrà prendere in considerazione. E soprattutto ancora Italia oppure estero? Perché l’esperienza in Inghilterra gli era piaciuta molto. In Spagna ad esempio ci sono dei rumors legati al Barcellona visto che andrà via Xavi. Allo stato attuale è molto difficile pensare a un ritorno a Napoli per tanti motivi. Le ultime parole di De Laurentiis sul suo addio alla Lazio certo non aiutano a credere ad un eventuale ritorno. Sarri potrebbe diventare un’ipotesi per la Fiorentina se le strade con Italiano a fine stagione si dividessero. E magari potrebbe arrivare anche un’offerta dall’Arabia magari molto allettante. Al momento solo supposizioni ma è chiaro che più avanti qualcosa succederà. Sarri insomma è sul mercato, in tanti sono pronti a farsi avanti".