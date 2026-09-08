Flachi: "Adesso nemmeno i calciatori hanno alibi. Ho visto gente camminare in campo, il problema era mentale"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla scelta di Paratici di esonerare Fabio Grosso.

Sulla scelta

“Se c'era un male andava curato subito. Vanoli non me lo aspettavo, mi aspettavo più uno come Thiago Motta. Ma Paolo l'anno scorso ha fatto un mezzo miracolo, vediamo se ci riesce anche quest'anno. Adesso anche i calciatori non hanno alibi, spesso si nascondono dietro a queste cose. Ho visto gente in campo che camminava. Credo fosse un problema mentale del gruppo".

Siamo all'inizio

“La Lazio? Si allenano insieme già da un anno. Gattuso non ha stravolto tanto e gli ha dato il suo carattere. Io pensavo di essere al loro posto dopo 3 giornate. Ma siamo comunque all'inizio. Ho fiducia, anche perché il progetto è diverso".