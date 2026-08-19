Flachi: "Kean? Una cessione illustre potrebbe servire. Un esterno forte va preso in tutti i modi"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Un esterno forte va preso e se quei soldi devono arrivare da una cessione di lusso, allora ci sta di valutare quella di Kean. Ne faccio però anche una questione numerica: se partisse lui, come punta centrale rimarrebbe solo Pellegrino e a quel punto bisognerebbe comunque comprare un altro attaccante”.

“Un giusto mix tra giovani ed esperti”

Poi ha aggiunto: “Sono felice di vedere calciatori giovani e forti. Ovviamente una squadra deve avere anche dei profili d'esperienza, il De Gea di turno, che facciano la differenza nei momenti di difficoltà e aiutino i giovani a rimanere sempre sul pezzo. Questo ovviamente è compito anche dell'allenatore e dello staff, ricordando sempre che i risultati sono il primo fattore a determinare l'umore del gruppo”.