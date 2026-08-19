In arrivo un rilancio da parte del Como, ma la Fiorentina non si smuove. Più di 40 milioni oppure Kean resterà viola

E' una situazione destinata ad evolversi continuamente quella legata a Moise Kean e alla trattativa che il Como vorrebbe intavolare con la Fiorentina. Secondo le ultime novità riportate da Matteo Moretto, il club comasco non ha alcuna intenzione di mollare la presa dopo che Paratici ha rispedito al mittente la prima offerta di prestito con obbligo di riscatto per circa 30 milioni totali.

Muro viola

Nelle prossime ore è dunque atteso un rilancio da parte del Como, sebbene al momento la posizione della Fiorentina sembri molto chiara. Il club viola chiede almeno 40 milioni piò bonus, facendo muro di fronte a qualunque offerta inferiore a queste cifre.