Pedullà: "La Fiorentina ha fissato il prezzo per Kean. C'è un ultimatum sulla data per il Como"

Alfredo Pedullà ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa ben avviata tra Fiorentina e Como per Moise Kean.

Fissato il prezzo

La Fiorentina avrebbe messo un prezzo sul bomber viola di 40mln più 4-5 di bonus, ma con una data di scadenza: l'accordo col Como, qualora le parti decidessero di proseguire con la trattativa, non si farà oltre questo weekend.

La data di scadenza

Se la prima offerta dei lariani era stata ritenuta troppo bassa, la Fiorentina è aperta all'eventuale rilancio, ma in vista dell'esordio di lunedì in campionato contro la Roma ha deciso di imporre una deadline, anche e soprattutto per cercare il sostituto adeguato.