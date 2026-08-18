Fabbri: "Vendere Kean sarebbe una follia. Per me rimane e fa bene come il primo anno in viola"

Leonardo Fabbri, pesista medaglia d'oro ai recenti Europei di atletica leggera di Birmingham e tifosissimo viola, ha parlato a Radio Bruno commentando la situazione in casa Fiorentina.

Sulla Fiorentina

“Nonostante gli impegni ho seguito l'amichevole col Watford e anche la partita col Benevento. Ci sarò anche io al centenario il 29 agosto. Sarò insieme a mio babbo che mi ha reso un tifoso viola sfegatato”.

Sui nuovi acquisti

“Atta mi fa sognare, ma mi piaccono molto anche Mastantuono, Viery e Valdepenas. Sono molto contento perché credo sia stato fatto un ottimo mercato, oltre che curioso. Mi piacciono gli allenatori che giocano con la difesa a 4. Kean? Credo che resterà e farà bene come nel suo primo anno a Firenze. Venderlo sarebbe una follia”.