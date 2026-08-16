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Dopo Fabbri, arriva la Iapichino: L'Europeo tutto d'oro dei tifosi viola

Stefano Del Corona /
Larissa Iapichino
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Dopo il successo di Leonardo Fabbri nel lancio del peso, arriva la vittoria anche dell'altra grande tifosa della Fiorentina, Larissa Iapichino nel salto del lungo, nella serata conclusiva degli Europei di atletica leggera di Birmingham. 

7 metri

Un salto da 7 metri esatti quello della Iapichino che ha vinto una gara serratissima: seconda è arrivata l'inglese Sawyers con 6.99, terza la francese Kpatcha a 6.98. 

Sul filo dei centimetri

Una competizione dunque decisa sul filo dei centimetri, dove i piccoli particolari hanno fatto la differenza. 

 

 

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