Liverani: "Rivoluzione in casa Fiorentina, non è un mercato da quartultima. Trattenere Kean l'ultima missione"

Fabio Liverani, ex calciatore passato anche da Firenze, ha commentato brevemente il mercato della Fiorentina in collegamento radiofonico con Radio Amore News. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul mercato viola

“La Fiorentina ha fatto una rivoluzione, ha fatto un mercato da prime 8, non da quartultima. Se poi riuscirà a trattenere Kean sarà un grande colpo, perché perderlo sarebbe un problema. In questi ultimi giorni di mercato, credo che sia questa la missione dei Viola”.