Il punto sul mercato: la Fiorentina aspetta il Como per Kean. Adesso serve incassare, con Fortini che deve decidere. E quella suggestione...

Dopo un inizio straripante, il mercato della Fiorentina sta conoscendo in queste ore una fase di magra in attesa degli ultimi e frenetici giorni di mercato.

Capitolo Kean

L'attenzione di Paratici e Goretti al momento sembra essere più concentrata sul reparto cessioni, dove il nome di Kean si è fatto prepotentemente spazio grazie all'offerta recapitata dal Como ai viola ieri. Dopo il no ai 30 milioni per il prestito con obbligo di riscatto, la Fiorentina aspetta la nuova contromossa dei lariani, che sembrano essere decisi a non mollare il colpo. La sensazione è che sotto i 40 milioni non si possa andare.

La situazione Fortini

E a proposito di cessioni. L'altra notizia del giorno è l'offerta dell'Hull City per Niccolò Fortini, terzino classe 2006 da tempo sul mercato. Gli inglesi propongono un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni. Fortini riflette, ma se accetta dovrà rinnovare con i viola. Il Torino rimane alla finestra.

Gli altri nomi

E' quindi più probabile vedere qualche uscita prima degli ultimi colpi, che potrebbero essere anche molto importanti per completare la rosa di Grosso. In uscita attenzione anche ai soliti nomi di Fagioli e Gudmundsson, con l'islandese che ha però stupito Grosso e potrebbe rimanere contro i pronostici di qualche mese fa.

In entrata

L'obiettivo principale per la Fiorentina sembra l'esterno di attacco. I nomi sono quelli di Bakayoko, Njinmah e Soulè, ma c'è la possibilità che Paratici stia lavorando sottotraccia per altri nomi ancora non usciti. Infine la suggestione Torreira. Il giocatore non ha mai nascosto la volontà di tornare a Firenze. La sua avventura al Galatasaray potrebbe essere finita e se in mezzo esce qualcuno, la Fiorentina potrebbe pensarci seriamente. Un colpo a effetto che riporterebbe in viola uno dei giocatori più amati dal popolo gigliato negli ultimi anni. Ma per il momento rimane solo un'idea.