Kospo saluta il mentore Dzeko: "Sono stato incredibilmente fortunato ad aver incontrato un calciatore e una persona come te"

Il difensore classe 2007 della Fiorentina Eman Kospo, bosniaco e nazionale della Bosnia così come il freschissimo ex viola Edin Dzeko, ha salutato il suo mentore e riferimento con una storia Instagram.

‘Ti sono grato’

“Sono stato incredibilmente fortunato ad aver incontrato un giocatore e una persona come te nella mia carriera! Mi sono goduto ogni momento e ti sono semplicemente grato. Edin, ti auguro tutto il meglio, a presto!”.