Fiorentina, ecco la pista basca per la panchina dopo i sondaggi andati a vuoto

La Fiorentina ha voglia di svoltare, sul campo ma anche in panchina.

I sondaggi a vuoto

Non tutti gli allenatori però sono uguali e un conto è cambiare per portare un tecnico di altissimo profilo e un altro, invece, è farlo senza che questo comporti un autentico salto di qualità. Non a caso, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, nelle scorse settimane, son partiti sondaggi (diretti o indiretti) verso allenatori come Enzo Maresca o Francesco Farioli. Il primo però è nei pensieri del Manchester City per un eventuale post Guardiola mentre il secondo è stato blindato dal Porto.

Ecco Iraola

E alora chi c'è in prima fila nelle speranze della dirigenza? Senza togliere dal tavolo una candidatura come quella di Fabio Grosso, ecco che troviamo per la fonte già citata, Andoni Iraola. Basco e portatore di un calcio moderno sta provando a compiere l'impresa di portare il Bournemouth a giocare in Europa la prossima stagione.

La speranza di Vanoli

E Paolo Vanoli? Va tenuta viva anche l’ipotesi di una sua conferma. Il concetto è: se c’è la possibilità di arrivare ad un allenatore di altissimo livello bene ma cambiare tanto per cambiare non avrebbe senso.