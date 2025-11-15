Una difesa da mani nei capelli: Vanoli la abbassa e la copre. E a gennaio arriva un aiuto dalla Bundesliga?

E' la difesa il primo e più grande dei grattacapi per Paolo Vanoli, chiamato a trovare una soluzione in un reparto dove un po' chiunque sta fallendo la propria stagione. Dal declino brusco di Ranieri alle incertezze di Comuzzo o la leziosità di Pongracic, l'approssimazione di Pablo Marì: ce n'è per tutti. Non a caso, scrive il Corriere Fiorentino, il tecnico della Fiorentina ha iniziato proprio da lì nei due giorni prima di Genova, per riservarsi poi di tornare sull'argomento.

La sua Fiorentina sarà forse un po' più bassa e magari più coperta a centrocampo, in attesa poi di gennaio dove dal mercato potrebbe arrivare qualche integrazione adatta a dare solidità. Il nome che potrebbe tornare in voga, perché già seguito, è quello di Diogo Leite, portoghese dell'Union Berlino che andrà a scadenza a giugno.