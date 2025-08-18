Da svincolato Castrovilli è pronto a ritornare alle origini, ma in Serie B
Dopo l'avventura in prestito al Monza, il centrocampista ex Fiorentina Gaetano Castrovilli ha lasciato la Lazio da svincolato dopo la scadenza del suo contratto.
Il ritorno alle origini
Secondo quanto riporta Sky Sport il giocatore sarebbe vicino al ritorno al Bari, club di cadetteria dal quale era arrivato a Firenze nel lontano 2017.
In attesa di un'avventura
Castrovilli è cresciuto nella giovanili del Bari prima di approdare in viola. Nelle scorse ore si è allenato da solo sulla riviera toscana in attesa di una nuova avventura.
