Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha il contratto in scadenza con il club viola nel 2026 (con opzione per un altro anno), situazione che ha attirato l'attenzione di alcuni club. Tra questi c'è il Real Betis, che sta facendo sul serio per il centrocampista italiano. Ma non sarà facile aggiudicarselo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la trattativa è tutt'altro che decollata: la Fiorentina ha ricevuto un'offerta intorno ai 4 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente da Pradè. Ma soprattutto il contatto del Betis con gli intermediari ha rilevato una volontà del calciatore di rimanere a Firenze. La priorità resta la permanenza e, per questo, ci sarà un incontro tra Mandragora e la Fiorentina in programma (con ogni probabilità) per la prossima settimana. Appena il calciatore rientrerà dalle vacanze.