Giallo pesante, quello raccolto da Lorenzo Amatucci nella sfida tra il suo Las Palmas e lo Sporting Gijon: il centrocampista di proprietà della Fiorentina era diffidato, e ha così dovuto saltare la sfida odierna dei suoi contro l'Eibar. Risultato: sconfitta per 3-1 e chance fallita nella rincorsa alla promozione diretta.

Pedina fondamentale

Un'assenza tutt'altro che banale per l'allenatore Luis Garcia, che non riesce a fare a meno del classe 2004 che, dopo un'ottima stagione alla Salernitana, ne sta facendo seguire un'altra in Spagna: sempre tra i primi posti per media voto, leader del campionato per contrasti a partita, nonché migliore dei suoi per precisione passaggi tra i centrocampisti. Una pedina che senz'altro farebbe comodo anche alla Fiorentina, carente nel ruolo del vice-Fagioli: anche per questo, l'anno prossimo è quello buono per una sua eventuale permanenza a Firenze.

La voce dei tifosi

Una separazione, quella tra Las Palmas e Amatucci, che i suoi tifosi ancora non vogliono metabolizzare. E infatti, tornando sulla sua assenza odierna, si può leggere sui social l'opinione condivisa: c'è un Las Palmas con, e uno senza, Amatucci.

Sotto la formazione ufficiale: “Mi sembra l'undici ideale, togliendo Enzo (Loiodice) e mettendo Amatucci”.

Me parece el once tipo, cambiando a Enzo por Amatucci. — PepeJuan (@PepeJuan8rrt) March 29, 2026

E ancora: “La formazione è quella che è viste le squalifiche, ma a me sembra che il miglior Kirian lo vediamo quando ha Amatucci dietro. L'italiano gli permette più libertà”

Es lo que hay por las bajas, pero a mí me parece que el mejor Kirian lo podemos encontrar con Amatucci por detrás.



El italiano le permite 'volar' más al 20. Hoy será el capitán el que tenga que guardar más la posición para que Enzo sea el que recorra más metros https://t.co/S5upl2vi9K — Sergio Delgado (@ssergiiodm) March 29, 2026

Dopo la partita, addirittura, i toni diventano più convinti: “Non credo che il Las Palmas stia giocando male: oggi in attacco abbiamo creato molto, ma in difesa è stato orribile, e si nota l'assenza di Amatucci a centrocampo”, “Senza Amatucci, questa squadra non è nulla”, “Qui si vede la differenza di un Las Palmas con e senza Amatucci”, “Come si vede l'assenza di Amatucci” e così via. Il messaggio è chiaro: chissà che non sia arrivato anche a Firenze.