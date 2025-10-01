L'ex calciatore e allenatore Ezio Sella ha parlato a TMW Radio della situazione sportivamente drammatica che sta attraversando la Fiorentina: “Credo che la rosa viola sia buona, ci sono dei calciatori importanti, il problema è che non si vede ancora un'identità precisa. Vedo una squadra impacciata, sottotono sia come idee sia come tenuta fisica, e mi sorprende perché reputo Pioli un bravo allenatore”.

“Manca personalità”

Poi ha aggiunto: “Il potenziale c'è e sono sicuro che Pioli riuscirà a far emergere i veri valori di questa squadra, ma è indubbio che finora abbia deluso. Il carattere o ce l'hai o non ce l'hai, e in effetti in questa squadra mancano giocatori di personalità che diano uno scossone in certi momenti. Credo, ad esempio, che Pioli si aspettasse qualcosa di più da Fagioli”.