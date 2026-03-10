La Fiorentina a caccia di un trofeo che manca da oltre 30 anni. Capparella: “L’obiettivo è far crescere i ragazzi”

Inizio molto positivo nel Torneo di Viareggio per la Fiorentina di mister Marco Capparella, che ha battuto 5-1 la Vis Pesaro al Viola Park. I giovani viola partono tra le nette favorite per la vittoria del torneo, dopo la sconfitta nella finale dell’anno passato contro il Genoa. Per i giovani viola in gol Martini, con una doppietta, Mataran e Fattori, quindi un’autorete marchigiana a completare la ‘manita’.

L’organico della Fiorentina

La squadra viola è composta dalla formazione Under 18, con aggregati il senegalese Niang, l’ivoriano Mevale Kone e il portiere Dolfi dalla Primavera, tutti classe 2007. I più giovani dell’organico sono i 2009 Pinzani, Clarizia e Melani, oltre al 2010 Federico Croci, leader tecnico e carismatico dell’Under 17, non ancora 16enne. La Fiorentina non vince il Torneo di Viareggio addirittura dal 1992, un successo che manca davvero da tantissimo tempo, da ormai quasi 34 anni.

‘Vedremo tanti cambi nelle prossime partite’

Dopo la vittoria l’allenatore Marco Capparella ha commentato la prova della squadra: “Abbiamo fatto una buona gara, poteva gestire meglio a livello tecnico soprattutto il primo tempo, poi nel secondo abbiamo fatto molto molto bene. I ragazzi saliti dall’Under 17? Come l’anno passato cerco di far ruotare tutti, facendo molti cambi, si gioca ogni due giorni e il fattore fisico diventa fondamentale. Contro il Viareggio vedremo tanti cambi, cercheremo di gestire i minutaggi, serve per crescere tutti insieme. Ho tanti 2009, abbiamo messo in campo anche un 2010. Vogliamo far crescere più possibile tutti i ragazzi”.