La Curva Fiesole ricorda Commisso: "Ti avevamo chiesto di gestire la Fiorentina con amore e passione, a modo tuo l'hai fatto"

La partita di ieri al Franchi è stata la prima in casa senza Rocco Commisso. La Fiorentina nel proprio stadio ha omaggiato il presidente viola con diverse iniziative. Anche la Curva Fiesole ha voluto onorare la memoria del patron attraverso un comunicato ufficiale.

Il comunicato della Curva

“Vogliamo ringraziarti, perché hai gestito la Fiorentina con passione- scrive il tifo organizzato viola - La prima volta che ci siamo visti (una delle poche) quando eri appena arrivato, e tutti chiedevano e parlavano di “money”, ti dicemmo una cosa: “I tuoi soldi non ci interessano, ci interessa che tu gestisca la Fiorentina con amore e passione"

La passione di Commisso

Il comunicato dei tifosi viola continua, ribadendo ancora la passione del presidente: "Dal nostro punto di vista, a modo tuo, lo hai fatto. Magari talvolta sbagliando a chi affidarti, magari con persone incompetenti, ma lo hai fatto. Buon viaggio, anche da lassù continua a tifare viola”.