E domani arriva il nuovo portiere: Un contratto lungo come quello di Beltran

Quella di domani sarà la giornata in cui la Fiorentina accoglierà il suo nuovo portiere, Oliver Christensen.

Tutto fatto anche in questa circostanza con accordo già trovato sia con l'Hertha Berlino (operazione da 6 milioni di euro circa), squadra con la quale ha passato una stagione non di certo memorabile in Bundesliga, che con il giocatore.

A proposito di quest'ultimo aspetto, non appena passate le visite mediche, l'estremo difensore danese firmerà coi viola un lungo contratto della stessa durata di quello offerto a Lucas Beltran, con scadenza giugno 2028.