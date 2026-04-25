Ceccarini: "Vanoli e Grosso si giocano la panchina viola domani ma Paratici non ha ancora scelto"
Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini parla della corsa alla panchina della Fiorentina, in ballo anche domani alle 12,30 durante il match con il Sassuolo di Grosso:
"Infine la Fiorentina. Domani al Franchi arriverà il Sassuolo. Una partita che sa di sfida nella sfida tra Vanoli e Grosso per il futuro della panchina. Ancora una decisione non è stata presa. Il tecnico viola ha fatto un’impresa praticamente salvando la squadra dalla serie B. Grosso è reduce da due stagioni importantissime con il Sassuolo. Paratici lo conosce molto bene visto che ha allenato per ben 3 anni la Primavera della Juventus. A breve tutto sarà più chiaro".
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