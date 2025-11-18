Vanoli ritrova Gudmundsson. Occhi puntati su Kean, mentre Gosens...

Da oggi la Fiorentina ritorna a preparare la sfida contro la Juventus. Un doppio allenamento che arriva dopo 48 ore di riposo concesse dal tecnico viola.

Riecco Gud

Per oggi è previsto il ritorno in campo di Gudmundsson che ha cercato di onorare al meglio i due impegni avuti con la nazionale islandese. In uno di questi, quello con l'Azerbaigian, il fantasista ha anche timbrato il cartellino, andando a segno.

Kean e Gosens

Ma occhi puntati principalmente su Kean che continua la riabilitazione dopo l'infortunio alla tibia e che i viola contano di avere a disposizione per sabato prossimo. Anche Gosens resta ancora da valutare.