Dopo Piccoli, un colpo viola in difesa o a centrocampo arriverà solo a una condizione

La Nazione fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina dopo l'arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari.

I nomi in bilico

Il quotidiano spiega come la società viola abbia intenzione di agire in difesa o a centrocampo solo di fronte a due specifiche cessioni. Nel reparto difensivo il nome in bilico è quello di Pablo Marì, mentre a centrocampo potrebbe partire Amir Richardson.

Le possibili destinazioni

Il difensore ex Monza è seguito da Cruzeiro, Gremio, Botafogo e Corinthians, mentre per Richardson qualcosa potrebbe muoversi per lui all'estero non avendo convinto Pioli in questa pre-season. Se uno dei due partirà, allora la Fiorentina tornerà sul mercato per cercare rinforzi.