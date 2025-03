Galli: "Se Palladino ha dato la sua parola a Terracciano, ora non può cambiare idea. Vi racconto cosa mi successe a Parma..."

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio: “Ai tempi del Parma ero a fine carriera, andai lì per fare da chioccia a Luca Bucci e sapevo benissimo la mia posizione. Solo che il giorno del primo allenamento, davanti a tutti, Nevio Scala disse che avrei giocato la Coppa Italia. Arrivammo in finale contro la Juventus e, dopo che avevo giocato sempre io, fui messo in panchina. Il rapporto ovviamente si ruppe e poi decisi di smettere”.

“Non sappiamo se Palladino ha promesso qualcosa”

Poi ha aggiunto: “Questo discorso vale anche per la Fiorentina. Se l'allenatore ha stabilito che in Conference League gioca Terracciano, non può cambiare adesso solo perché si entra nelle fasi decisive della competizione. Ovviamente ragioniamo per ipotesi, perché non sappiamo se Palladino abbia dato la sua parola a Terracciano oppure no”.