Italiano salterà il ritorno contro il Maccabi Haifa per squalifica. Insieme a lui out anche un'importante pedina difensiva

In tre salteranno la partita di ritorno valida per gli ottavi di Conference League tra Fiorentina e Maccabi Haifa in programma giovedì prossimo all'Artemio Franchi.

In casa Fiorentina pesano due cartellini gialli che vanno a colpire due diffidati come Nikola Milenkovic e Vincenzo Italiano. I due, uno in campo l'altro in panchina, non saranno dunque della partita a Firenze. Per il Maccabi Haifa mancherà invece Show, che ha rimediato il cartellino rosso per doppio giallo nella gara della Boszik Arena.