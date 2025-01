Svolta Kayode. Romano: "Il Brentford sta chiudendo per lui, il giocatore ha dato il via libera"

Siamo ad un punto di svolta per Michael Kayode. Il giocatore sta per lasciare la Fiorentina per approdare in Inghilterra.

Su X arriva l'aggiornamento del giornalista, Fabrizio Romano che scrive che “il Brentford sta chiudendo l'accordo con il club viola per Kayode”.

E anche: “Le negoziazioni sono praticamente chiuse dopo la luce verde data dal giocatore. Gli ultimi dettagli saranno messi in chiaro dalle due società".