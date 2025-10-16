Pioli ha in mente il piano anti Modric: ecco a chi potrebbe toccare un ingrato compito
Chi sarà incaricato di seguire in lungo e in largo Luka Modric, fonte primaria del gioco del Milan durante il match con la Fiorentina?
Tocca a Fagioli?
Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il tecnico viola, Stefano Pioli, avrebbe in mente l'idea di affidarsi a Nicolò Fagioli per provare a limitare il croato, senza rinunciare a una certa qualità in fase d’impostazione. Tutto questo a patto però che l'ex Juventus mostri tutt’altra intensità rispetto all’ultima uscita in Conference contro il Sigma Olomuc.
Riscatto
Nelle ultime due gare di campionato prima della sosta, Pioli lo ha lasciato in panchina senza nemmeno chiedergli di scaldarsi, ora che la Fiorentina vuol cambiare una classifica preoccupante il mediano è chiamato a riscattarsi, magari vincendo il duello con l’ex Pallone d’Oro, sotto gli occhi del suo mentore, Massimiliano Allegri.