"De Laurentiis ha preso Mazzarri perché voleva una spalla. Ci pensava già dopo la Fiorentina"

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte ha commentato la decisione del presidente De Laurentiis di affidare la panchina del Napoli a Walter Mazzarri:

"Se sono sorpreso? Sì, ma non per il nome. Mazzarri era stato valutato anche durante la prima pausa per le Nazionali. Certo, mi meraviglia che si a stato scelto, se consideriamo che era fermo da tempo e che raramente si era rivisto il Mazzarri del Napoli o della Sampdoria, ultimamente".

"Dalla sua parte c'erano alcuni fattori... Ad esempio, avrà avuto un peso il rapporto personale, e diretto, con De Laurentiis, perché il presidente aveva bisogno di una spalla che già conoscesse lui, l'ambiente e la piazza partenopea. Ci pensava già dopo la Fiorentina a cambiare tecnico, alla fine è successo alla sosta successiva ".