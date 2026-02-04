Intervenuto a Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina: “Il mercato di gennaio può essere pericoloso, basti pensare ai soldi buttati dal Milan l'anno scorso per prendere Gimenez. L'unico vero colpo l'ha fatto la Roma con Malen, ma perché di fatto non aveva centravanti. La Fiorentina non poteva fare tanto di più, però poteva fare meglio. Fabbian e Brescianini sono dei doppioni, centrocampisti offensivi come lo sono già Fazzini, Mandragora e Ndour. Vanoli si ritrova quindi con tanti centrocampisti d'inserimento e nessuno che faccia copertura, lo si è visto a Napoli con Brescianini che non ha saputo contenere Vergara”.

“Hai rinforzato una diretta concorrente”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina è rimasta con il solo Fagioli come regista, la prima volta che manca tocca adattare qualcuno. Non che avesse fatto chissà cosa, ma Nicolussi Caviglia al Parma non ha senso, hai risolto un problema a una diretta concorrente e in più te lo sei creato. Difesa? Rugani va benissimo, ma serviva anche un marcatore puro, un mestierante come Luperto o Baschirotto. Con quelle caratteristiche hai solo Comuzzo, perché Ranieri lo hai messo fuori e adesso sei costretto a recuperarlo”.